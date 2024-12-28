В Приднестровье предупредили о возможном отключении газа с 28 декабря

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Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа в Приднестровье. Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте.

Отключения для объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начнутся с 28 декабря. Исключения составят котельные социально значимых объектов, объекты агропрома, организаций питания и торгующие продуктами точки в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Каменка, Дубоссары, Григориополь, Слободзея, Днестровск.

Дата отключений для физических лиц — 1 января 2025 года. В исключения попадают многоквартирные дома, куда газ поставляется только для приготовления пищи.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, введенный на 60 дней из-за энергокризиса в стране. На такую меру власти решились из-за неопределенности с поставками российского газа в Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, генерирующая основной объем энергии для Молдавии, и «в контексте атак на энергетическую инфраструктуру Украины».

В Молдавию газ из России поступает по трубопроводу, который проходит через Украину. Пятилетний контракт на транзит топлива между сторонами прекращается 31 декабря. Киев заявил, что не будет продлевать соглашение.