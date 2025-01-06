Создатель суперкомпьютера назвал абсурдом обвинения в экстремизме

Сергей Абрамов (Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»)

По уголовному делу против члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова о финансировании экстремистской организации пройдет еще около пяти заседаний суда. Об этом сообщил РБК сам обвиняемый. Выдвинутые против него обвинения он назвал абсурдными.

Дело рассматривает Переславский районный суд. Следствие утверждает, что Абрамов отправил семь переводов по 1000 руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК — признан в России экстремистской организацией и запрещен), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Весной 2023 года суд отправил Абрамова под домашний арест, а 10 октября того же года меру пресечения заменили на подписку о невыезде из Ярославской области. Это произошло после того, как с него сняли обвинения по госизмене. По ч.1 ст. 282.3 Уголовного кодекса Абрамову может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ближайшее заседание суда намечено на четверг, 9 января, на нем выступят четыре оставшихся свидетеля со стороны защиты. Следующее заседание запланировано на 16 января. В этот день суд должен начать слушать выступление самого Абрамова.

«Мое выступление явно растянется на пару-тройку заседаний <…> В своем выступлении я расскажу все, что я думаю про случившееся. И приложу еще кое-какие бумаги, которые пока не включены в дело», — заявил ученый Абрамов РБК.

Он отметил, что в таком случае суд может завершиться в феврале или в начале марта. Абрамов подчеркнул, что не совершал ничего, в чем его обвиняют, заявив, что финансирование экстремистской организации было бы для него абсурдным поступком, а у следствия нет никаких доказательств по этому поводу.

Ученый утверждает, что банковская информация о переводах от его имени, которая есть в деле, не имеет под собой оснований: не установлен ни исполнитель, ни получатель средств.

Абрамову 66 лет, он является специалистом в области системного программирования и информационных технологий. С 2003 по 2022 год он возглавлял Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук, а затем продолжил работу в качестве главного научного сотрудника. Ученый также руководил проектами СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Он является лауреатом Государственной премии в области науки и техники, а также премий Российской академии наук и Национальной академии наук Белоруссии, а также премии имени С.А. Лебедева.

Летом 2022 года в России были задержаны несколько ученых, которых подозревали в государственной измене. Среди них был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Его сын сообщил, что ученому инкриминировали передачу Китаю сведений, составляющих государственную тайну. Колкер, болевший раком, скончался через несколько дней после задержания.