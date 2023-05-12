Разработчика суперкомпьютеров заподозрили в финансировании экстремизма

Ученый возглавлял Институт программных систем им. Айламазяна РАН и руководил программами по разработке суперкомпьютеров по проекту Союзного государства. По статье о финансировании экстремизма ему может грозить до восьми лет

Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Переславский районный суд по подозрению в финансировании экстремизма отправил под домашний арест члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова, со ссылкой на источники сообщили «Ъ-Ярославль» и YarNews.

По словам собеседника «Ъ-Ярославль», ученого заподозрили в переводе денег одной из запрещенных в России организаций. По статье о финансировании экстремизма (ч. 1 ст. 282.3 УК) Абрамову может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительные работы на срок от года до четырех лет либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

РБК направил запрос в Переславский районный суд Ярославской области.

Абрамову 66 лет. Он специалист в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук, затем был главным научным сотрудником учреждения. Ученый также руководил программами СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров по проекту Союзного государства России и Белоруссии. Лауреат премии правительства в области науки и техники, а также премии РАН и Национальной академии наук Белоруссии и премии имени С.А. Лебедева.

Летом прошлого года в России задержали нескольких ученых, которых заподозрили в госизмене. Среди них был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. По словам его сына, ученому вменяли предоставление Китаю сведений, содержащих гостайну. Колкер болел раком и умер через несколько дней после задержания.

По делу о госизмене также арестовали главу Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Последнего, по словам источника ТАСС, заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих гостайну. Оба ученых занимались аэрогазодинамикой.