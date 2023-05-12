Разработчика суперкомпьютеров заподозрили в финансировании экстремизма

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 11 мая, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 11 мая, 16:21
Число частных инвесторов Сбербанка увеличилось до 1,75 млн человек Инвестиции, 13:53
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
У бывшего командующего ВДВ потребовали выкуп за жену Общество, 13:51
Россиянин пропал в море на Пхукете Общество, 13:49
Как уволить сотрудника, чтобы не пришлось брать его назад Pro, 13:45
США начали учить силовиков Украины отслеживать криптопереводы в Россию Крипто, 13:44
Минобороны сообщило о занятии рубежа у водохранилища около Артемовска Политика, 13:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков отказался комментировать сообщения о контрнаступлении Украины Политика, 13:38
Песков назвал лжецами говорящих о вмешательстве России в выборы в Турции Политика, 13:34
Объем продаж недвижимости в Абу-Даби вырос на 147% Пресс-релиз, 13:33
Власти столицы разрешили постройку в «Москва-Сити» нового небоскреба Недвижимость, 13:32
Минобороны России сообщило о попытке ВСУ наступать на фронте в 100 км Политика, 13:26
В Индонезии сообщили о желании сборной России сыграть товарищеский матч Спорт, 13:21
Как отказаться от уступок и непомерных скидок в корпоративных продажах Pro, 13:19
Политика ,  
0 

Разработчика суперкомпьютеров заподозрили в финансировании экстремизма

В Ярославской области бывшего главу института РАН заподозрили в финансировании экстремизма
Ученый возглавлял Институт программных систем им. Айламазяна РАН и руководил программами по разработке суперкомпьютеров по проекту Союзного государства. По статье о финансировании экстремизма ему может грозить до восьми лет
Сергей Абрамов
Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Переславский районный суд по подозрению в финансировании экстремизма отправил под домашний арест члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова, со ссылкой на источники сообщили «Ъ-Ярославль» и YarNews.

По словам собеседника «Ъ-Ярославль», ученого заподозрили в переводе денег одной из запрещенных в России организаций. По статье о финансировании экстремизма (ч. 1 ст. 282.3 УК) Абрамову может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительные работы на срок от года до четырех лет либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

РБК направил запрос в Переславский районный суд Ярославской области.

Абрамову 66 лет. Он специалист в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук, затем был главным научным сотрудником учреждения. Ученый также руководил программами СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров по проекту Союзного государства России и Белоруссии. Лауреат премии правительства в области науки и техники, а также премии РАН и Национальной академии наук Белоруссии и премии имени С.А. Лебедева.

Летом прошлого года в России задержали нескольких ученых, которых заподозрили в госизмене. Среди них был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. По словам его сына, ученому вменяли предоставление Китаю сведений, содержащих гостайну. Колкер болел раком и умер через несколько дней после задержания.

По делу о госизмене также арестовали главу Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Последнего, по словам источника ТАСС, заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих гостайну. Оба ученых занимались аэрогазодинамикой.

Читайте на РБК Pro
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
«Сегодня работаем, завтра — концы в воду»: главные боли импортеров России
ZARA забывается: как российский фешен строит маркетинговую стратегию-2023
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Анастасия Серова
экстремизм уголовное дело арест Академик РАН Ярославская область
Материалы по теме
Адвокат сообщил, что СК не увидел нарушений в смерти ученого Колкера
Общество
Институт РАН объяснил сбор данных о живущих вместе с сотрудниками
Общество
Смольянинова и Арестовича включили в список экстремистов и террористов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter