СК заявил о предварительном сговоре при атаке ВСУ на журналистов в ДНР

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Следствие полагает, что украинские военные атаковали машину с российскими журналистами в ДНР при помощи дрона по предварительному сговору. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, которое Следственный комитет России возбудил после атаки.

Как уточняет агентство, СК считает, что удар был нанесен по мотивам идеологической ненависти и сговору высокопоставленных чиновников ВСУ и Минобороны Украины. Следователи устанавливают личности причастных к принятию решения об атаке.

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами в районе поселка Красный Партизан вечером 4 января. Как сообщали в Минцифры, корреспонденты ехали со съемок в Горловке и были вынуждены остановиться на трассе из-за пробитых колес.

В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Помимо него в машине находились корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ссадины и контузии и были госпитализированы.

СК завел уголовное дело по ст. 105, 167 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества). МИД России потребовал от ЮНЕСКО и других международных организаций отреагировать на атаку.