Пострадавшие в ДНР при атаке дрона журналисты получили ссадины и контузии

Стало известно состояние пострадавших при атаке дрона в ДНР журналистов

Журналисты, пострадавшие при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю в ДНР, в основном получили ссадины и контузии, передает «РИА Новости».

Сотрудников СМИ доставили в больницы.

В машине ехали пятеро журналистов — корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман, а также внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, он погиб.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что выжившие получили легкие ранения, их госпитализировали.

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами на трассе Донецк-Горловка вечером 4 января. Корреспонденты ехали со съемок в последней и были вынуждены остановиться на трассе из-за пробитых колес.

На ближайшем заседании Совбеза ООН по Украине обязательно поднимут вопрос нападения на журналистов, сообщил «Известиям» первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.