СК завел дело после гибели в ДНР корреспондента «Известий» Мартемьянова

СК завел уголовное дело после гибели в ДНР внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Дело возбудили по ст. 105,167 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).

По данным СК, украинские военные атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль, который ехал из Донецка в Горловку. Это произошло в районе поселка Красный Партизан в ДНР. В результате Мартемьянов погиб, ранены четверо представителей СМИ получили ранения.

Помимо Мартемьянова в машине находились корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ссадины и контузии и были госпитализированы. МИД России потребовал от ЮНЕСКО и других международных организаций отреагировать на атаку дрона, при которой погиб внештатный корреспондент «Известий».