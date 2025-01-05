МИД пообещал «неотвратимое наказание» за гибель журналиста «Известий»

Россия требует от ЮНЕСКО и других международных организаций отреагировать на атаку дрона, при которой погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов и пострадали другие российские журналисты. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она назвала случившееся жестоким преступлением и возложила ответственность за это на Украину. По словам Захаровой, атака была целегнаправленной.

«Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от [генерального директора ЮНЕСКО Одри] Азуле, как того предписывает возложенный на нее мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — сказала Захарова.

Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут «заслуженное и неотвратимое наказание», заверила дипломат.

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