Путин увеличил число заместителей главы МЧС до десяти
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей главы МЧС увеличивается до десяти. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Ранее количество заместителей руководителя ведомства достигало девяти.
Указом также вводится в структуру министерства должность начальника управления политической и воспитательной работы.
С мая 2022 года МЧС возглавляет Александр Куренков. В настоящий момент у него шесть действующих заместителей. Остальные три должности остаются свободными, в том числе первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В марте 2023 года пост первого замминистра покинул Александр Чуприян.
В июне Путин увеличил число заместителей министра обороны с 10 до 12. В августе были проведены изменения в структуре руководства Минкультуры — министру культуры разрешили иметь пять заместителей вместо четырех.
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