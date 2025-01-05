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Политика ,  
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Путин увеличил число заместителей главы МЧС до десяти

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: администрация президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей главы МЧС увеличивается до десяти. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее количество заместителей руководителя ведомства достигало девяти.

Указом также вводится в структуру министерства должность начальника управления политической и воспитательной работы.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С мая 2022 года МЧС возглавляет Александр Куренков. В настоящий момент у него шесть действующих заместителей. Остальные три должности остаются свободными, в том числе первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В марте 2023 года пост первого замминистра покинул Александр Чуприян.

В июне Путин увеличил число заместителей министра обороны с 10 до 12. В августе были проведены изменения в структуре руководства Минкультуры — министру культуры разрешили иметь пять заместителей вместо четырех.

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Владимир Путин

политик, президент России
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