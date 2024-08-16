 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мишустин увеличил число заместителей министра культуры

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил министру культуры увеличить количество заместителей и число департаментов в министерстве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин внес изменения в аналогичное постановление от 2011 года.

Согласно постановлению, теперь главе Минкультуры разрешили иметь пять заместителей вместо четырех. Число департаментов в структуре центрального аппарата позволили увеличить с восьми до девяти.

Минкультуры изменит правила выдачи прокатных удостоверений
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

На данный момент у министра культуры Ольги Любимовой три заместителя: Сергей Обрывалин, Владимир Осинцев и Андрей Малышев.

Последний раз изменения в штате Минкульта проводили в 2020 году. Тогда число заместителей министра культуры сократили с шести до четырех. Количество департаментов снизили до восьми.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минкульт Михаил Мишустин Ольга Любимова
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
В Минкультуры объяснили предложение снять ремейки советской классики
Общество
Минкультуры рекомендовало регионам следить за внешним видом артистов
Общество
Минкультуры изменит правила выдачи прокатных удостоверений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 17:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:56
Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в ЦинциннатиСпорт, 20:55
Два украинца напали на пограничников, отобрали оружие и сбежали в РумыниюПолитика, 20:50
Мишустин увеличил число заместителей министра культурыОбщество, 20:48
Пять торговых сетей заморозят цены в Курской области из-за вторжения ВСУЭкономика, 20:41
В «Спартак» пришел второй игрок из бывшей команды СтанковичаСпорт, 20:41
Самолет упал в море во время авиашоу на юге ФранцииОбщество, 20:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Искандер-М» уничтожил украинский Су-24 в Днепропетровской областиПолитика, 20:29
Кто такая Пхетхонгтхан Чинават — новый и самый молодой премьер ТаиландаПолитика, 20:28
Чемпион UFC в полутяжелом весе узнал следующего соперникаСпорт, 20:27
Россия заявила протест из-за итальянских журналистов в Курской областиПолитика, 20:27
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:23
Сбербанк впервые за три года раскрыл вознаграждение ключевым менеджерамФинансы, 20:22
В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от атак ВСУПолитика, 20:21