Мишустин увеличил число заместителей министра культуры

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил министру культуры увеличить количество заместителей и число департаментов в министерстве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин внес изменения в аналогичное постановление от 2011 года.

Согласно постановлению, теперь главе Минкультуры разрешили иметь пять заместителей вместо четырех. Число департаментов в структуре центрального аппарата позволили увеличить с восьми до девяти.

На данный момент у министра культуры Ольги Любимовой три заместителя: Сергей Обрывалин, Владимир Осинцев и Андрей Малышев.

Последний раз изменения в штате Минкульта проводили в 2020 году. Тогда число заместителей министра культуры сократили с шести до четырех. Количество департаментов снизили до восьми.