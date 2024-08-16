Мишустин увеличил число заместителей министра культуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил министру культуры увеличить количество заместителей и число департаментов в министерстве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мишустин внес изменения в аналогичное постановление от 2011 года.
Согласно постановлению, теперь главе Минкультуры разрешили иметь пять заместителей вместо четырех. Число департаментов в структуре центрального аппарата позволили увеличить с восьми до девяти.
На данный момент у министра культуры Ольги Любимовой три заместителя: Сергей Обрывалин, Владимир Осинцев и Андрей Малышев.
Последний раз изменения в штате Минкульта проводили в 2020 году. Тогда число заместителей министра культуры сократили с шести до четырех. Количество департаментов снизили до восьми.
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