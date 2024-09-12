МЧС предложило добавить политзанятия в работу с личным составом

В МЧС подготовили документ, регламентирующий политическую работу с сотрудниками. В ее рамках планируется проводить политинформирование и совместное прослушивание радиопередач, оценивать идейно-политические установки сотрудников

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Политическая работа против деморализации

МЧС считает необходимым проводить среди сотрудников министерства наряду с воспитательной политическую работу, следует из проекта приказа, опубликованного ведомством на портале нормативных правовых актов.

Приказом предлагается утвердить новое положение об организации политической и воспитательной работы в системе МЧС России и упразднить действовавшее с 2019 года положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства.

В проекте положения говорится, что политическая и воспитательная работа в системе МЧС должна быть направлена на формирование у сотрудников «высокого уровня морально-политического и морально-психологического состояния», правопорядка, воинской, служебной дисциплины и дисциплины труда, морально-политических и психологических качеств, обеспечивающих выполнение задач по предназначению в любых условиях.

Среди задач такой работы называются:

формирование у личного состава «высокого уровня политического сознания и культуры»

информационно-пропагандистское сопровождение общественно-государственных мероприятий

создание условий для реализации личным составом права на свободу совести и вероисповедания (с учетом особенностей прохождения службы или работы)

защита от негативного информационного воздействия, предупреждение дезинформации и деморализации личного состава

поддержание морально-политического состояния личного состава на уровне, необходимом для успешного выполнения поставленных задач

При этом планируется сохранить задачи по формированию у личного состава высокого уровня патриотизма, поддержанию на высоком уровне служебной дисциплины и дисциплины труда, ответственного отношения к соблюдению законодательства, повышению авторитета и престижа МЧС, и так далее.

В предыдущем положении среди задач воспитательной работы значилось «формирование у должностных лиц МЧС России антикоррупционного поведения», в новом положении такая задача отсутствует.

Политическая и воспитательная работа в системе МЧС, согласно документу, должна включать в себя информационно-пропагандистскую работу (она значилась и в положении 2019 года), а также политико-патриотическую работу.

Планируется «морально-политическое обеспечение личного состава» при выполнении служебных задач в особых условиях. Под особыми условиями понимается военное или чрезвычайное положение, проведение контртеррористической или гуманитарной операции, условия вооруженного конфликта, ликвидации природных и техногенных пожаров, последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера.

В рамках морально-политического обеспечения в числе прочего планируется:

организация коллективного прослушивания радиоинформации и телепередач, читки периодики

обеспечение личного состава газетами и журналами

организация работы походных библиотек

организация концертов и спектаклей самодеятельных и профессиональных коллективов

проведение мероприятий, в том числе спортивных, «способствующих отдыху и поднятию морального духа» личного состава

К основным принципам воспитательной работы в системе МЧС добавилось «понимание и поддержка» личным составом российской государственной политики и решений президента в области безопасности, а также «государственно-профессиональная направленность» политической работы и воспитания в процессе служебной деятельности.

Эффективность проводимой работы в МЧС теперь будут оценивать исходя из «морально-политического и морально-психологического состояния личного состава», в том числе с учетом «совокупности личностных идейно-политических установок».

Политинформация за 30 минут

В систему воспитания МЧС подготовленным проектом предложено ввести понятия планового и внепланового политического информирования. Плановое политическое информирование организуют начальники территориальных органов МЧС, а также подведомственных учреждений, «в целях доведения до подчиненного личного состава МЧС России информации о событиях в мире, в Российской Федерации и деятельности МЧС России».

До этого в положении 2019 года было предусмотрено просто «плановое информирование», которое предусматривало доведение до должностных лиц МЧС «актуальных сведений об общественно-политической обстановке, насущных вопросах служебной деятельности», а также «правовое информирование».

С офицерами, прапорщиками, солдатами и сержантами, проходящими службу по контракту, политическое информирование будет проводиться два раза в месяц до 20 минут; с личным составом, заступающим на боевое дежурство, — в день заступления до 10 минут; со студентами вузов, подведомственных МЧС, — раз в неделю до 30 минут; с солдатами и сержантами, проходящими службу по призыву в системе МЧС — два раза в неделю до 30 минут.

Внеплановое политическое информирование будет проводиться по мере необходимости.

В СССР велась обязательная партийно-политическая работа в рядах военнослужащих Советской Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск, а также в военных училищах и на военных кафедрах вузов. Работу вело Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота, которое существовало до 1991 года.

В 2018 году структура была воссоздана в рамках современного Минобороны под названием Главное военно-политическое управление. Его руководителем был назначен генерал-полковник Андрей Картаполов, который возглавлял структуру до 2021 года, после чего избрался депутатом в Госдуму. Сейчас начальником Главного военно-политического управления является генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Среди задач управления — обеспечение «глубокого понимания и поддержки» личным составом государственной политики в области обороны, изучение и анализ морально-политических и психологических качеств личного состава, воспитание патриотизма и верности воинскому долгу, укрепление правопорядка и воинской дисциплины, и так далее.