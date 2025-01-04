 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

В ФБР не выявили неприязнь к Трампу у подозреваемого во взрыве Cybertruck

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

ФБР полагает, что водитель электропикапа Tesla Cybertruck, который взорвался у входа в здание отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, Мэттью Ливельсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве отметили, что у Ливельсбергера, вероятно, было посттравматическое стрессовое расстройство. «В его жизни могли быть и другие проблемы в семье или личные обиды, которые могли стать сопутствующими факторами», — сказал представитель ФБР.

ФБР также подтвердило отсутствие связи с терактом в Новом Орлеане, где утром 1 января 42-летний гражданин США по имени Шамсуд-Дин Джаббар въехал в толпу на арендованном пикапе Ford.

ФБР не нашла связь между терактами 1 января в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
Политика
Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Cybertruck взорвался перед отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе также 1 января. Водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Cybertruck производит компания Tesla Илона Маска. Бизнесмен не исключил, что взрыв был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове машины.

В американской армии рассказали, что Ливельсбергер служил на действительной военной службе с 2006 по 2011 год, прежде чем перейти в Национальную гвардию, а затем в армейский резерв. Он вернулся в армию в 2012 году. Командование специальных операций США подтвердило, что на момент смерти мужчина оставался военнослужащим.

В теракте в Новом Орлеане погибли 15 человек и пострадали около 30. Преступник был убит во время перестрелки с полицией. В машине Джаббара также нашли флаг «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России).

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Cybertruck Илон Маск ФБР
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Наехавший на толпу в Новом Орлеане был членом ИГ
Политика
ФБР не нашла связь между терактами 1 января в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
Политика
ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу в Новом Орлеане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
С какими природными бедствиями столкнулся мир за 2024 год. ФотоОбщество, 09:21 
В США призвали клеить на алкоголь этикетки о риске развития ракаОбщество, 09:17
Избранный вице-президент США Вэнс перенес операциюПолитика, 09:08
Испания решила отменить «золотые визы»Политика, 09:01
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынкомИнвестиции, 09:00
20 ожидаемых сериалов 2025 года: «Триггер», «Аутсорс», «Уэнсдей» и другиеLife, 09:00
Пять человек пострадали в результате стрельбы в ВашингтонеОбщество, 08:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В ФБР не выявили неприязнь к Трампу у подозреваемого во взрыве CybertruckПолитика, 08:46
Трамп выдвинул послом в Эстонии экс-главу российско-американского фондаПолитика, 08:42
В Пулково вновь приостановили прием и отправку рейсовПолитика, 08:22
В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в ЕгиптеОбщество, 07:48
В Британии ответили на слова Маска о самом страшном массовом преступленииПолитика, 07:43
Минобороны отчиталось об уничтожении 16 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:12
Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти дронов за ночьПолитика, 07:08