В ФБР не выявили неприязнь к Трампу у подозреваемого во взрыве Cybertruck

ФБР полагает, что водитель электропикапа Tesla Cybertruck, который взорвался у входа в здание отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, Мэттью Ливельсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве отметили, что у Ливельсбергера, вероятно, было посттравматическое стрессовое расстройство. «В его жизни могли быть и другие проблемы в семье или личные обиды, которые могли стать сопутствующими факторами», — сказал представитель ФБР.

ФБР также подтвердило отсутствие связи с терактом в Новом Орлеане, где утром 1 января 42-летний гражданин США по имени Шамсуд-Дин Джаббар въехал в толпу на арендованном пикапе Ford.

Cybertruck взорвался перед отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе также 1 января. Водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Cybertruck производит компания Tesla Илона Маска. Бизнесмен не исключил, что взрыв был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове машины.

В американской армии рассказали, что Ливельсбергер служил на действительной военной службе с 2006 по 2011 год, прежде чем перейти в Национальную гвардию, а затем в армейский резерв. Он вернулся в армию в 2012 году. Командование специальных операций США подтвердило, что на момент смерти мужчина оставался военнослужащим.

В теракте в Новом Орлеане погибли 15 человек и пострадали около 30. Преступник был убит во время перестрелки с полицией. В машине Джаббара также нашли флаг «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России).