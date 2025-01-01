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Политика ,  
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ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу в Новом Орлеане

Нападавший — 42-летний американец, житель Техаса. По данным CNN, он служил в армии. Мужчина арендовал Ford, в котором наехал на толпу, в багажнике машины нашли флаг запрещенного в России ИГИЛ
Фото: Marc Weiszer / USA Today / Reuters
Фото: Marc Weiszer / USA Today / Reuters

Мужчина, атаковавший людей в Новом Орлеане утром 1 января — это 42-летний гражданин США по имени Шамсуд-Дин Джаббар, он жил в Техасе, говорится в сообщении ФБР.

CNN со ссылкой на источники передает, что ранее он служил в американской армии.

Джаббар был за рулем арендованного пикапа Ford, на котором наехал на толпу. После этого нападавший вышел из машины и открыл стрельбу по сотрудникам полиции, его убили ответным огнем. Погибли по крайней мере десять человек. Еще 35 пострадали, в том числе двое граждан Израиля, сообщил глава МИД страны Гидеон Саар. Россиян, по данным посольства, среди жертв нет.

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Как сообщили в ФБР, в машине нашли оружие и самодельное взрывное устройство. Предполагаемую взрывчатку нашли также во Французском квартале (район Нового Орлеана). В багажнике Ford был флаг «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Дело расследуют по статье о теракте. ФБР считает, что Шамсуд-Дин Джаббар — не единственный, кто несет ответственность за атаку, сообщила представитель ведомства Алетия Дункан, следователи ищут предполагаемых сообщников.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что «насилию любого рода не может быть оправдания». Избранный глава государства Дональд Трамп заявил, что его администрация «полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого акта чистого зла».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Новый Орлеан ФБР США наезд на толпу перестрелка Исламское государство
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