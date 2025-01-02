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Наехавший на толпу в Новом Орлеане был членом ИГ

ФБР: наехавший на толпу в Новом Орлеане вступил в ИГ летом 2024 года

Водитель, 1 января наехавший на толпу в Новом Орлеане в США, присоединился летом 2024 года к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России), сообщил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.

Представитель ведомства уточнил, что напавший (Шамсуд-Дин Джаббар, 42-летний житель Техаса) сам рассказал об этом в одном из видео, которые перед совершением преступления опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Джаббар <...> разместил несколько видео <...> провозглашая свою поддержку ИГ. На аккаунте в Facebook было размещено пять видео, первое — в 1:29 ночи и последнее в 3:20 ночи <...> Он заявил, что присоединился к ИГ этим летом», — рассказал Райа на пресс-конференции.

В первом ролике Джаббар объяснил, что собирался причинить вред своей семье и друзьям, однако отказался от этой идеи, так как «заголовки новостей не посвятили бы войне между верующими и неверующими».

Брат Джаббара, Абдур, в интервью The New York Times также рассказал, что родители воспитывали их в христианстве, но погибший мужчина «большую часть своей жизни был мусульманином». И все же, по мнению Абдура Джаббара, действия его брата «больше похожи на радикализацию, а не на религию». Он уточнил, что общался с родственником в декабре, но тот ничего не говорил о поездке в Новый Орлеан.

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Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Первого января автомобиль Ford Джаббара врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. Преступник был убит во время перестрелки с полицией. Случившееся квалифицировано как теракт. ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство. В машине также нашли флаг террористической организации «Исламское государство». В ФБР добавили, что Джаббар действовал в одиночку.

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Теги
Новый Орлеан Исламское государство теракт США
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