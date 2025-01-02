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Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа служил на Украине

Водитель взорвавшегося в Лас-Вегасе автомобиля Cybertruck, 37-летний Мэттью Ливельсбергер был служащим армейского спецназа США, сообщили в американской армии, передает The Guardian.

Там рассказали, что Ливельсбергер служил на действительной военной службе с 2006 по 2011 год, прежде чем перейти в национальную гвардию, а затем в армейский резерв. Он вернулся в армию в 2012 году. Командование специальных операций США подтвердило, что на момент смерти мужчина оставался военнослужащим.

В заявлении армии США говорится, что он служил в «Зеленых беретах», высококвалифицированных подразделениях специального назначения, которые работают над борьбой с терроризмом за рубежом и обучают американских партнеров. В частности, он дважды был направлен в Афганистан, а также служил на Украине, в Таджикистане, Грузии и ДР Конго, сообщили в армии. Он был награжден бронзовыми звездами, в том числе значком «За храбрость под огнем», значком «Боевой пехотинец» и армейской наградной медалью «За отвагу».

Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл подтвердил личность водителя Cybertruck и добавил, что он, по мнению властей, покончил с собой. У Ливельсбергера нашли с собой два огнестрельных оружия, рассказал шериф. Макмахилл заявил, что мужчина служил в десятой группе спецназа в Германии, а на момент смерти находился в одобренном отпуске. В Германии западные военные проводят обучение украинских военных.

Newsweek отмечает, что на одном из фото на странице Ливельсбергера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он появляется в футболке с проукраинским лозунгом.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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