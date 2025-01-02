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Политика ,  
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ФБР не нашла связь между терактами 1 января в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Следователи ФБР не нашли связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на автомобиле Ford на толпу людей, празднующих Новый год, и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.

«ФБР также проводит расследование в Лас-Вегасе. Мы отслеживаем все возможные версии и не исключаем ничего, однако на данный момент нет никакой точной связи между нападением <...> в Новом Орлеане, и нападением в Лас-Вегасе», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Райа также уточнил, что сотрудники ведомства собрали все улики на месте преступления в Новом Орлеане, а мужчина, вероятно, действовал в одиночку.

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Ранее о том, что эти происшествия могут быть связаны, заявил глава Tesla Илон Маск. По его словам, обе машины были арендованы при помощи сервиса Turo. Предприниматель добавил, что взрыв Cybertruck был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой», которые перевозили в машине.

Первого января у входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. По данным городской полиции, водитель заехал в парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Что именно стало причиной взрыва, пока не установлено. В машине была пиротехника, которая могла сдетонировать, также могла загореться литиевая батарея автомобиля. Пикапы Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель написал в своем X, что руководство компании расследует произошедшее.

Второе событие произошло в тот же день. Автомобиль врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. Водитель был убит во время перестрелки с полицией. Случившееся квалифицировано как теракт.

ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, за рулем Ford был 42-летний гражданин Соединенных Штатов, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. В автомобиле также нашли флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России). В ФБР добавили, что Джаббар действовал в одиночку. 

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Теги
ФБР Новый Орлеан теракт Лас-Вегас Tesla
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