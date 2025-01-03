Захарова ответила на слова Бербок о российских базах в Сирии

Захарова напомнила Бербок о базах США в Сирии в ответ на слова о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу российских баз в Сирии, предложила ей «заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона».

Бербок перед поездкой в Дамаск заявила, что России «пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Захарова в телеграм-канале.

С 2015 года США построили в Сирии, в том числе в Дейр-эз-Зоре, несколько военных баз. Часть из них располагается рядом с месторождениями нефти.

Будущее российских баз в Латакии и Тартусе будет определено на переговорах с новыми властями Сирии, заявлял в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что этот вопрос мог бы стать предметом диалога, говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров. Лидер пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа сообщал, что новые власти в Дамаске не хотят вывода российского контингента с баз в Латакии и Тартусе, если от этого пострадают отношения двух стран, и что Дамаск имеет стратегические интересы в отношениях с Москвой.