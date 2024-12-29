Лавров заявил, что Сирия не сообщала о пересмотре соглашений насчет баз

Дамаск не обращался к Москве по поводу пересмотра соглашений о российских военных базах в стране, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сирия — суверенная страна, которая имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами. <...> Вместе с тем, нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало», — сказал Лавров.

Министр связал это с «переходным периодом», который объявлен в Сирии до 1 марта 2025 года и ограниченной в конституционных и институциональных вопросах политикой временного правительства.

Лавров добавил, что размещение российских баз в Сирии предусмотрено действующими международными договорами, заключенными в соответствии с нормами международного права.

По его словам, смена власти в стране и изменение положения дел «на земле» вносит корректировки в отношении военного присутствия России в Сирии. Однако, отметил глава российского МИДа, тема сохранения и условий функционирования баз России в Сирии могла бы стать предметом диалога с новыми властями в Дамаске.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они находятся в западной части республики на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

В конце октября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

Будущее российских баз в Латакии и Тартусе будет определено на переговорах с новыми властями Сирии, заявляли в Кремле.