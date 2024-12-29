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Падение режима Асада ,  
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Лидер взявших власть в Сирии заявил о стратегических интересах с Россией

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Падение режима Асада
Сирия имеет стратегические интересы в отношениях с Россией и не хочет вывода контингента с военных баз в Латакии и Тартусе, заявил лидер ХТШ. Их предложили использовать для доставки гуманитарных грузов, рассказал Путин
Вид на авиабазу&nbsp;Хмеймим
Вид на авиабазу Хмеймим (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Новые власти Сирии не хотят вывода российского контингента с военных баз в Латакии и Тартусе, если пострадают отношения стран. Дамаск имеет стратегические интересы в отношениях с Москвой, заявил в интервью Al Arabiya лидер пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа.

По его словам, «Россия является второй по мощи страной в мире и имеет огромное значение» для Сирии. Новые власти «в первую очередь заботятся об интересах сирийского народа и не хотят создавать проблемы и конфликты» с другими государствами, добавил аш-Шараа.

Российские Воздушно-космические силы размещены на авиабазе Хмеймим в Латакии на основании двустороннего соглашения, достигнутого в августе 2015 года. Спустя два года Дамаск предоставил им право находиться там на безвозмездной основе в течение 49 лет.

В порту города Тартус расположена единственная российская военно-морская база в Средиземноморье. В декабре 2017 года порт также безвозмездно передали в пользование Москве на 49 лет. Там разрешено одновременное нахождение до 11 военных кораблей.

27 ноября антиправительственные силы во главе с ХТШ начали наступление и к 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад сложил свои полномочия, покинул страну и получил убежище в России. В Кремле анонсировали «серьезный разговор» о сохранении российских баз в Сирии с новыми властями.

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Bloomberg со ссылкой на источники писал о «приближении к заключению соглашения» о сохранения военного присутствия России в Сирии. Собеседники Reuters утверждали, что Москва на данный момент не планирует выводить оттуда свой контингент.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о предложении партнерам задействовать базы в Латакии и Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию. По его словам, Москва поддерживает контакты со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в республике, и со странами в регионе. Подавляющее большинство из них «заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались», сказал он.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Сирия Хайят Тахрир аш-Шам Башар Асад стратегическое партнерство российские военные
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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