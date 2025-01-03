Зеленский увидел в Сирии возможного надежного партнера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая сирийская администрация в 2025 году может стать надежным партнером Киева как с точки зрения безопасности и торговли. Его заявление опубликовано на сайте украинского президента.
Зеленский подчеркнул, что украинские министр иностранных дел Андрей Сибига и министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль ведут переговоры с новыми властями Сирии о перспективах восточноевропейской страны на Ближнем востоке.
По словам Зеленского, Киев собирается восстановить дипломатические отношения с Сирией.
Украина также ведет переговоры с Ливаном по той же тематике, а в новом году планирует быть более активной в Африке.
В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии — Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Он и члены его семьи прилетели в Москву, где получили убежище.
В декабре новый министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что страна рассчитывает на стратегическое партнерство с Украиной. «Между нами и Украиной будут стратегические партнерские отношения на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научные партнерские отношения», — сказал он.
Газета The Washington Post (WP) сообщила, что Украина незадолго до свержения правительства Асада оказала сирийским повстанцам военную поддержку. По словам источников, Киев отправил 20 опытных операторов беспилотников с примерно 150 FPV-дронов (с видом от первого лица) в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помочь террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Действия Украины сыграли скромную роль в свержении Асада, оценивают западные разведслужбы.
В ноябре, за две недели до начала наступления сирийских группировок, российская сторона сообщила, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вооружает боевиков в Идлибе.
«То, что Украина использует уже территорию Сирии, для того чтобы нанести максимум ущерба Российской Федерации, это, конечно, выходит за рамки», — подчеркнул тогда спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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