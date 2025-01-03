Глава МИД Германии призвала Россию убрать военные базы из Сирии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию убрать военные базы из Сирии. Об этом говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД Германии перед поездкой главы ведомства в Дамаск.
«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — отметила Бербок.
Бербок указала, что Германия и ее международные партнеры не хотят, чтобы сирийский процесс был нарушен извне, и что это включает уважение суверенитета и территориальной целостности со стороны соседних государств.
«Теперь у нас есть цель, которой также жаждут миллионы сирийцев. <...> Функционирующее государство с полным контролем над своей территорией, предлагающее людям защиту и помощь, необходимые им для жизни», — говорится в заявлении.
В ночь на 8 декабря сирийские повстанцы захватили столицу Сирии, Башар Асад оставил пост президента и бежал в Москву. В Кремле заявили, что будущее российских баз в Латакии и Тартусе будет определено на переговорах с новыми властями Сирии. Лидер пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа говорил, что новые власти Сирии не хотят вывода российского контингента с военных баз в Латакии и Тартусе, если от этого пострадают отношения стран. Дамаск имеет стратегические интересы в отношениях с Москвой, указал он.
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