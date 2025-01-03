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Овечкин сократил отставание от Гретцки, но не принес победу «Вашингтону»

Овечкин забил 871-й шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от Гретцки в рейтинге лучших снайперов лиги до 23 шайб. Однако «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в домашнем матче по буллитам со счетом 3:4

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в домашнем матче с клубом «Миннесота Уайлд», сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 23 голов.

Забитая в этом матче шайба стала 871-й на счету российского нападающего в НХЛ. У Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах.

Однако это не помогло «Вашингтону» одержать победу. Основное время завершилось со счетом 3:3, овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов решающей стала шайба нападающего «Миннесоты» Мэттью Болди. Овечкин буллит не реализовал.

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Александр Овечкин

Овечкин пропустил более месяца в регулярном чемпионате из-за перелома малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. Впервые после травмы он вышел на лед в матче 29 декабря против «Торонто Мэйпл Лифс» и отличился шайбой.

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Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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