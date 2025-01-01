Овечкин обратился к фанатам в Новый год фразой о падении и разочаровании
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал 2024 год непростым. Об этом он написал в своем телеграм-канале
«Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас — были взлеты и падения, разочарования и искренняя радость, — написал Овечкин. — В каждом из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!»
Капитан «Вашингтона» начал 2024 год неудачно, отметившись двумя шайбами в десяти играх января, где столкнулся с восьмиматчевой безголевой серией. Однако в оставшемся отрезке он показал третий результат сезона, забросив 22 шайбы.
Нынешний сезон 39-летний форвард начал ударно и до ноябрьской травмы забросил 15 голов в 18 матчах, возглавив список снайперов чемпионата. Ни разу в истории столь возрастной игрок не становился лучшим снайпером по ходу сезона.
В конце декабря Овечкин вернулся на лед, записав на свой счет два гола в трех играх. Овечкину надо забить 25 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.
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