Овечкин обратился к фанатам в Новый год фразой о падении и разочаровании

Овечкин обратился к фанатам в Новый год фразой о падении и разочаровании

Овечкин поблагодарил болельщиков за поддержку

Александр Овечкин с семьей (Фото: Telegram-канал Александра Овечкина)

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал 2024 год непростым. Об этом он написал в своем телеграм-канале

«Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас — были взлеты и падения, разочарования и искренняя радость, — написал Овечкин. — В каждом из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!»

Капитан «Вашингтона» начал 2024 год неудачно, отметившись двумя шайбами в десяти играх января, где столкнулся с восьмиматчевой безголевой серией. Однако в оставшемся отрезке он показал третий результат сезона, забросив 22 шайбы.

Нынешний сезон 39-летний форвард начал ударно и до ноябрьской травмы забросил 15 голов в 18 матчах, возглавив список снайперов чемпионата. Ни разу в истории столь возрастной игрок не становился лучшим снайпером по ходу сезона.

В конце декабря Овечкин вернулся на лед, записав на свой счет два гола в трех играх. Овечкину надо забить 25 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.