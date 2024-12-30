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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 24 шайб

Овечкин забил 870-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Детройту»
«Вашингтон» проиграл «Детройту» со счетом 2:4. Овечкин провел второй матч после перелома ноги и снова забил — теперь на его счету 870 голов в лиге за карьеру
Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин забил во втором матче НХЛ подряд, но его команда проиграла в гостях аутсайдеру Восточной конференции «Детройт Ред Уингз».

«Вашингтон» уступил со счетом 2:4. Овечкин забросил первую шайбу своей команды на 13-й минуте встречи. Для 39-летнего Овечкина это 870-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось 24 шайбы до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894).

Всего российский форвард, проводивший второй матч после перелома ноги, отыграл 22 минуты, сделал восемь бросков и один силовой прием.

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В ворота «Детройта» Овечкин забил в 25-й раз за карьеру. Столько же или больше голов он забивал 16 командам в лиге.

У «Вашингтона» второе место в конференции, у «Детройта» — предпоследнее, на прошлой неделе команда назначила новым главным тренером Тодда Маклеллана.

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Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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