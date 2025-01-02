Овечкин уступил Кросби первое место в списке лучших хоккеистов XXI века
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в списке лучших игроков НХЛ в XXI веке по версии канадского телеканала Sportsnet.
Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018-м, девять раз становился лучшим снайпером, три раза признавался самым ценным игроком «регулярки» и продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ (894). Россиянину осталось забросить 25 шайб, чтобы стать новым рекордсменом лиги.
Первое место занял капитан «Питтсбург Пингвинз» канадец Сидни Кросби — единственный хоккеист с сезона 1999/2000, которого дважды признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ (2016, 2017 годы).
На счету Кросби два золота Олимпиад (2010, 2014), победа на чемпионате мира (2015), три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), он дважды становился лучшим снайпером и бомбардиром регулярного сезона в НХЛ.
Третье место занял канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, пять раз становившийся лучшим бомбардиром сезона в лиге.
Из россиян в топ-25 рейтинга также вошли Павел Дацюк (седьмое место), Никита Кучеров (восьмое), Евгений Малкин (19-е).
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