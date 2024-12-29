Александр Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на лед
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась победой гостей со счетом 5:2.
Пятую шайбу, броском в пустые ворота, забросил капитан столичной команды Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал первым с ноября, тогда он получил травму ноги. Шайба в ворота «Торонто» стала для него 16-й в сезоне и 869-й в карьере. Ему осталось 25 шайб до повторения рекорда по голам за карьеру в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет против «Оттавы Сенаторз» 31 декабря.
Александр Овечкин — один из выдающихся хоккеистов в истории и самый титулованный российский хоккеист в НХЛ с учетом индивидуальных наград. В его активе девять титулов «Морис Ришар Трофи» (как лучший снайпер сезона, что считается рекордом НХЛ), три «Харт Трофи» (награда лучшему игроку сезона по версии журналистов), три «Тед Линдсей Эворд» (награда лучшему игроку по версии профсоюза игроков), один «Конн Смайт Трофи» (награда лучшего игрока плей-офф Кубка Стэнли, полученная в победном сезоне 2017/18), один «Арт Росс Трофи» (как лучший игрок по системе «гол+пас»), один «Колдер Трофи» (как лучший новичок лиги в дебютном сезоне).
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