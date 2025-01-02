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Военная операция на Украине ,  
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Швеция выделит $27 млн на поставку Румынией ЗРК Patriot Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Зенитный ракетный комплекс&nbsp;Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Швеция выделит $27 млн на поставку Румынией зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине, говорится в сообщении Минобороны Швеции.

«Правительство приняло решение о выделении 300 миллионов шведских крон ($27 млн) в качестве непрямой поддержки противовоздушной обороны Украины. Средства будут направлены в Румынию для замены системы Patriot, переданной Украине», — говорится в сообщении минобороны Швеции. В ведомстве уточнили, что средства выделяются из ранее объявленных пакетов помощи Украине.

Румыния в июне 2024 года одобрила передачу Украине своих систем ПВО Patriot. Сейчас у Румынии работают два таких комплекса ПВО, а еще два готовят привести в рабочее состояние. Власти Румынии рассматривают законопроект, который разрешит предавать ЗРК страны третьим лицам.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности Бухареста обсудить возможность отправки на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что этот вопрос требует согласования с Высшим советом обороны, отметив, что недопустимо оставлять Румынию без средств противовоздушной обороны.

В 2017 году США одобрили продажу комплексов Patriot Румынии. Сделка на сумму 3,9 млн долларов предусматривала поставку семи комплексов, а также радаров, систем наведения и другого оборудования. Первый ЗРК страна получила в 2020 году, и пока он остается единственным на вооружении.

Помимо США, комплексы Patriot Украине поставляют Испания и Германия. В Берлине допустили, что украинские военные могут использовать эти системы над территорией России.

Москва неоднократно критиковала и осуждала поставки западного вооружения Украине. В Кремле заявили, что такие действия не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь отсрочат ее цели.

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Румыния Украина Швеция вооружение Военная операция на Украине
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