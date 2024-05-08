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Военная операция на Украине ,  
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Румыния рассмотрит вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине

Румыния готова обсудить вопрос отправки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил президент страны Клаус Йоханнис. Об этом сообщает Reuters.

«Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средства ПВО неприемлемо», — заявил Йоханнис журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Власти Румынии приняли решение после того, как Германия в апреле 2024 года призвала союзников по НАТО поддержать Украину в укреплении противовоздушной обороны страны. В Берлине заявили, что поставят Киеву дополнительную батарею комплексов Patriot. кроме того, Испания согласилась направить Украине ракеты для этих ЗРК.

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot

США одобрили продажу Румынии комплексов Patriot в 2017 году. Стоимость сделки составила $3,9 млн. Всего в страну направили семь комплексов, а также радары, системы наведения и прочее необходимое оборудование. Первую партию ЗРК Румыния получила в 2020 году.

Москва требует от западных стран не передавать Киеву вооружение.

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Теги
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