Румыния рассмотрит вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния готова обсудить вопрос отправки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил президент страны Клаус Йоханнис. Об этом сообщает Reuters.

«Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средства ПВО неприемлемо», — заявил Йоханнис журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Власти Румынии приняли решение после того, как Германия в апреле 2024 года призвала союзников по НАТО поддержать Украину в укреплении противовоздушной обороны страны. В Берлине заявили, что поставят Киеву дополнительную батарею комплексов Patriot. кроме того, Испания согласилась направить Украине ракеты для этих ЗРК.

США одобрили продажу Румынии комплексов Patriot в 2017 году. Стоимость сделки составила $3,9 млн. Всего в страну направили семь комплексов, а также радары, системы наведения и прочее необходимое оборудование. Первую партию ЗРК Румыния получила в 2020 году.

Москва требует от западных стран не передавать Киеву вооружение.