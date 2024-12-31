Число фигурантов дела о торговле людьми многодетной матери выросло до 19

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО еще троих людей, пополнив таким образом список фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Одна из фигурантов — медсестра из ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» Гулия Муртазина, которую обвиняют в продаже собственного новорожденного ребенка. Две другие — безработные Аурика Долич и Зухра Минигалеева. Последняя — многодетная мать, признавшая вину. Обе числятся как соучастницы группового преступления.

Их причастность к уголовному делу подтверждается их собственными показаниями и показаниями других обвиняемых, а также заключением молекулярно-генетической экспертизы, документами из ЗАГС и медицинских учреждений, отмечает агентство.

Главной обвиняемой по делу проходит многодетная мать Юлия Логинова, на иждивении которой находились 15 детей. Женщину арестовали в октябре 2023 года. Расследование начали после того, как в крови мальчика 2015 года рождения обнаружили «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат».

Экспертиза показала, что пятеро детей приходятся Логиновой неродными. Кроме того, при регистрации мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения женщина предоставила в органы ЗАГС «заведомо ложные сведения».

По версии следствия, Логинова в 2018–2019 годах вместе с сообщницей организовывала приюты для беременных женщин, которые не планировали оставлять себе детей. Затем обе забирали новорожденных и регистрировали по поддельным документам как собственных. Следствие считает, что подозреваемая покупала младенцев ради выгоды и льгот. Помимо этого она якобы могла давать им неподходящие лекарства, чтобы получать выплаты за детей-инвалидов.

По делу проходят еще несколько фигурантов, среди которых также две многодетные матери (Наталья Патока и Фируза Усканова), няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель, врач-гастроэнтеролог одной из частных клиник и бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края. В одно производство объединены десять уголовных дел.

Сейчас устанавливается причастность новых фигурантов к торговле детьми. Срок предварительного следствия по делу продлен до 4 апреля 2025 года.