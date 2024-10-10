Суд Москвы освободил из СИЗО обвиняемую в торговле детьми

Подозреваемую освободили в зале суда спустя год после ареста, ей запретили покидать регион и пользоваться интернетом. На ее иждивении 15 детей, но не все ее родные — по версии следствия, некоторые из них были товаром

Юлия Логинова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Главную обвиняемую по делу о торговле детьми Юлию Логинову отпустили из СИЗО под другую меру пресечения, запретив определенные действия. Решение принял Преображенский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, передает ТАСС.

Ее освободили в зале суда.

Логинова не сможет покидать без разрешения следователя свое жилье, выезжать за пределы Московской области, пользоваться интернетом и мобильной связью, кроме вызова экстренных служб, пользоваться электронной почтой, отправлять почтовые и СМС-сообщения, получать посылки и бандероли, а также контактировать со свидетелями и иными участниками дела.

Два месяца назад Логинова признала вину и оказала следствию «деятельное содействие», сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Логинову арестовали год назад, в прошлом октябре. На иждивении у нее 15 детей. Расследование в ее отношении начали после того, как врачи обнаружили в крови одного из ее детей «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат». Экспертиза показала, что пятеро детей оказались женщине неродными, а при регистрации двоих она предоставила ложные данные.

Следствие полагает, что Логинова в 2018–2019 годах с сообщницей организовывала приюты для беременных женщин, испытывающих проблемы в жизни и не планирующих оставлять детей. Обвиняемые занимались организацией родов, обеспечением женщин питанием и лекарствами, а после рождения забирали детей и регистрировали по поддельным документам как собственных, уверены в СК.

По делу проходят еще 12 фигурантов, среди которых также две многодетные матери (Наталья Патока и Фируза Усканова), няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель, врач-гастроэнтеролог одной из частных клиник и бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края. В одно производство объединены десять уголовных дел.