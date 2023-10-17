Женщину с пятнадцатью детьми в Москве заподозрили в торговле людьми

Женщина утверждала, что родными ей приходятся двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения. Тем не менее прокуратура установила, что в 2010 году ей сделали операцию и рожать она больше не могла

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве задержали женщину, на иждивении которой находятся 15 детей, сообщили в прокуратуре.

Против нее завели дело о торговле несовершеннолетними (п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК). Вместе с ней задержали ее 44-летнюю сообщницу.

Расследование в отношении 47-летней женщины началось после того, как в одной из больниц сообщили, что в крови мальчика 2015 года рождения обнаружили «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат».

Женщина утверждала, что родными ей приходятся двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения. Тем не менее прокуратура установила, что в 2010 году ей сделали операцию и рожать она больше не могла. По словам женщины, еще троих детей родила суррогатная мать.

Экспертиза показала, что родными ей не являются пятеро детей, а при регистрации двоих она предоставила в органы загса документы, «содержащие заведомо ложные сведения». Прокуроры установили, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были «совершены противоправные действия».

В феврале сотрудники ФСБ выявили в Кабардино-Балкарии организованную преступную группу, занимавшуюся торговлей людьми. По данным спецслужбы, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали в республике женщин и уговаривали переехать в одно из зарубежных государств, где склоняли к проституции.

По версии следствия, местная жительница 1964 года рождения вместе с пятью знакомыми с целью обогащения решила организовать притон в одном из городов за рубежом. «Реализуя свой умысел, подозреваемые, распределив между собой роли, организовали вербовку и перевозку на территорию иностранного государства жительниц региона, где в последующем вовлекали в занятие проституцией в притоне, который на месте контролировала и содержала одна из участниц группы», — поясняли в СК.