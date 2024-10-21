СК продлил расследование дела многодетной матери о торговле детьми

Юлия Логинова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Следственный комитет на три месяца продлил срок предварительного расследования дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому выступает признавшая вину многодетная мать Юлия Логинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, срок следствия продлили 13 сентября 2024 года на три месяца, до 16 января 2025 года. Решение объяснили особой сложностью расследования — множеством следственных действий, длительностью производства некоторых экспертиз, запросами в российские регионы и даже другие страны.

Логинову, на иждивении которой находились 15 детей, арестовали в октябре 2023-го. Расследование начали после того, как в крови мальчика 2015 года рождения обнаружили «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат».

Экспертиза показала, что женщине приходятся неродными пятеро детей, а при регистрации мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения та предоставила в органы ЗАГС «заведомо ложные сведения».

По версии следствия, Логинова в 2018–2019 годах вместе с сообщницей организовывала приюты для беременных женщин, которые не планировали оставлять себе детей. Затем обе забирали новорожденных и регистрировали по поддельным документам как собственных.

По делу проходят 13 человек, в одно производство объединили десять уголовных дел.