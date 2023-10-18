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В Москве женщину с 15 детьми арестовали по делу о торговле людьми

Суд в Москве арестовал женщину с 15 детьми по делу о торговле людьми
Главная фигурантка дела — 47-летняя Юлия Логинова. Экспертиза показала, что пятеро ее детей оказались ей неродными, а при регистрации двоих она предоставила ложные данные. Их она купила у другой подозреваемой, пишет Baza
Юлия Логинова
Юлия Логинова (Фото: АГН «Москва»)

Преображенский суд Москвы до 16 декабря арестовал 47-летнюю Юлию Логинову, у которой на иждивении 15 детей, по делу о торговле несовершеннолетними (ст. 127.1 УК, до 15 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба столичных судов.

По делу проходят еще две женщины — Наталья Патока и Фируза Усканова.

Расследование в отношении Логиновой начали после того, как врачи обнаружили в крови одного из ее детей «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат».

Экспертиза показала, что пятеро детей оказались ей неродными, а при регистрации двоих она предоставила ложные данные. Женщина утверждала, что родными ей приходятся двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения. Но прокуратура установила, что в 2010 году ей сделали операцию и рожать она больше не могла. По словам женщины, еще троих детей родила суррогатная мать.

Baza пишет, что Логинова, которой, по версии следствия, помогала Патока, купила несколько детей, включая двоих у Ускановой.

Сама Логинова в 2011 году (тогда у нее было девять детей) районной газете столичного Новокосино представила себя как «самую счастливую маму», отмечают «Известия».

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Логинову задержали 17 октября. Всех ее детей в тот же день отправили к бабушке, по словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, они «в полной безопасности».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
торговля людьми арест многодетная семья
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