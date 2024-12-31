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Военная операция на Украине ,  
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В Раде заявили о подключении лишь 30% мощностей из «гигаватта Зеленского»

Сюжет
Военная операция на Украине

По состоянию на конец декабря из «Гигаватта Зеленского» подключено лишь около 10-30% маневровой газовой генерации, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«От громкого обещания построить «Гигаватт Зеленского» в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации», — написал он в своем телеграм-канале.

В июне президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить потери мощности украинской генерации на 1 ГВт в этом году. Украинский Forbes называет этот проект «гигаваттом Зеленского».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

За последние месяцы на Украине оказались повреждены или полностью разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и другие объекты.

По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военных действий показатель составлял около 55 ГВт и был самым высоким в Европе.

В октябре министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что до конца этого года на Украину завезут оборудование более чем на 1 ГВт для генерации электроэнергии, однако ввести все мощности в эксплуатацию к окончанию 2024-го не удастся.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам».

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Теги
энергетика Военная операция на Украине Владимир Зеленский Рада
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