Путин и Алиев вновь провели телефонный разговор
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели очередной телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Актау, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Продолжено обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой [самолета «Азербайджанских авиалиний»], — сказал он.
Их предыдущий телефонный разговор состоялся 28 декабря, по его итогам Путин извинился перед Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Президент Азербайджана призвал Москву наказать ответственных и выплатить компенсации Баку, пассажирам и членам экипажа.
говорили, что сесть борту также помешали погодные условия — туман.
Причина авиакатастрофы — «внешнее вмешательство», пришли к выводу в Azerbaijan Airlines и азербайджанском Минтрансе. В Кремле призывали не строить гипотезы до завершения расследования.
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