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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Путин и Алиев вновь провели телефонный разговор

Песков: Путин и Алиев по телефону обсудили вопросы об авиакатастрофе в Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели очередной телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Актау, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Продолжено обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой [самолета «Азербайджанских авиалиний»], — сказал он.

Их предыдущий телефонный разговор состоялся 28 декабря, по его итогам Путин извинился перед Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Президент Азербайджана призвал Москву наказать ответственных и выплатить компенсации Баку, пассажирам и членам экипажа.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС
Крушение самолета Embraer 190, следовавшего рейсом Баку — Грозный, произошло 25 декабря в Актау. На борту находились 69 человек, 29 из них удалось выжить. Лайнер несколько раз пытался сесть в столице Чечни, но был вынужден уйти на запасной аэродром во время «отражения нападения украинских» беспилотников, сообщали в Кремле. В Росавиации говорили, что сесть борту также помешали погодные условия — туман.

Причина авиакатастрофы — «внешнее вмешательство», пришли к выводу в Azerbaijan Airlines и азербайджанском Минтрансе. В Кремле призывали не строить гипотезы до завершения расследования.

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