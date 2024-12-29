Маск счел интересным возможную ядерную установку России на Луне
Американский предприниматель Илон Маск счел интересной новость о том, что с 2033 по 2035 год на Луне может появиться ядерная установка России.
«Интересно», — прокомментировал он в соцсети X пост об этом от телеканала RT, который сослался на данные «Роскосмоса».
В марте 2024 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. «Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — заявил он. По словам Борисова, доставку энергоустановки надо сделать робототехническими средствами, в автоматическом режиме.
В мае Борисов сообщил о том, что российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки для работы лунной базы — российско-китайского проекта.
С точки зрения экспертов, ядерные установки являются наиболее эффективным решением для обеспечения энергией оборудования при освоении космоса, включая Луну. Это связано с тем, что ядерный реактор «может работать вне зависимости от освещенности и выдавать достаточное количество энергии».
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