Маск счел интересным возможную ядерную установку России на Луне

Илон Маск (в центре) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск счел интересной новость о том, что с 2033 по 2035 год на Луне может появиться ядерная установка России.

«Интересно», — прокомментировал он в соцсети X пост об этом от телеканала RT, который сослался на данные «Роскосмоса».

В марте 2024 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. «Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — заявил он. По словам Борисова, доставку энергоустановки надо сделать робототехническими средствами, в автоматическом режиме.

В мае Борисов сообщил о том, что российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки для работы лунной базы — российско-китайского проекта.

С точки зрения экспертов, ядерные установки являются наиболее эффективным решением для обеспечения энергией оборудования при освоении космоса, включая Луну. Это связано с тем, что ядерный реактор «может работать вне зависимости от освещенности и выдавать достаточное количество энергии».