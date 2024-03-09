Эксперты оценили идею «Роскосмоса» об отправке ядерной установки на Луну

Ядерные установки являются наиболее эффективным решением с точки зрения обеспечения энергией оборудования для освоения космоса, включая Луну, говорят специалисты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Применение ядерных энергетических установок является наиболее эффективным средством обеспечения энергией оборудования при изучение других планет и дальнего космоса, рассказали опрошенные РБК эксперты.

5 марта глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. «Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — заявил он. По словам Борисова, доставку энергоустановки надо сделать робототехническими средствами, в автоматическом режиме. В конце ноября 2023 года правительство одобрило соглашение о сотрудничестве между Россией и Китаем в области создания международной научной лунной станции, которое подписано в ноябре 2022 года. Предполагается не только совместное сооружение станции, но и исследование Луны объединенными усилиями.

«Основная проблема работы на Луне в том, что там слишком сильно меняются температуры. Лунным днем температура на поверхности поднимается выше +100°C, ночью падает ниже -160°C», — рассказал Михаил Котов, научный журналист.

Для функционирования приборов лунных модулей ночью их необходимо согревать, а днем — уже охлаждать, для чего требуется много энергии. В светлое время их можно получать с помощью солнечных батарей, но в течение двух недель холодной ночи (ночь на Луне длится 14 земных суток и 18 часов) лунные аппараты остаются без питания, отметил Котов, поэтому далеко не все посадочные модули переживают ночное время.

В таких условиях ядерный реактор остается единственным нормальным вариантом решения проблемы, поскольку «он может работать вне зависимости от освещенности и выдавать достаточное количество энергии, в отличие от РИТЭГов (радиоизотопный термоэлектрический генератор), мощности которых недостаточно», пишет Котов.

С ним соглашается эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков. По его мнению, применение ядерных установок является наиболее эффективным средством обеспечения энергией оборудования при изучении других планет и дальнего космоса, а в случае с Луной — это единственная возможность, в том числе из-за ограничений, которые накладывает работа с солнечными батареями.

Однако Железняков предупредил и о минусах развертывания таких установок: среди них сложности с доставкой и развертыванием на Луне, и с обеспечением безопасности их функционирования, поскольку они должны быть надежно защищены от метеоритов, чтобы не загрязнять естественный спутник Земли радиоактивными материалами.

«Называемые сегодня сроки развертывания установки на Луне (2033-2035 годы) на мой взгляд являются весьма оптимистичными. Маловероятно, что в эти сроки Россия и Китай начнут полноценное развертывание на Луне научной станции. Более реальными датами являются рубеж 2030-2040-х годов», — спрогнозировал Железняков.

По мнению Ильи Овчинникова, специалиста по космическим аппаратам, автора телеграм-канала о космосе «Добрый Овчинников», работа с Китаем в этой сфере выгодна, так как подобные крупные проекты одной стране делать сейчас сложно. «Поэтому сейчас и идут разговоры и рассматриваются проекты, чтобы работать с энергосиловой установкой на окололунной орбите», — отметил он.

В апреле 2023 года Борисов рассказывал, что в совместном с КНР проекте лунной станции будет задействован российский ядерный буксир «Зевс». Он сможет перемещать с низкой околоземной орбиты (НОО) на орбиту Луны полезную нагрузку массой до 10 т не более чем за 200 суток, так как ионные двигатели слабее жидкостных (химических), но энергоэффективнее.