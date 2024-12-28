Суд перевел под домашний арест владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС

Владельца АЗС в Дагестане, на которой в сентябре произошел взрыв, перевели под домашний арест, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководительницу объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарему Мамаеву.

Предприниматель останется под домашним арестом до 26 февраля.

В отношении владельца заправки Марата Джанхуватова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчину задержали и отправили под арест до 27 декабря.

Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На АЗС начался пожар. Здание заправки оказалось разрушено, еще несколько автомобилей получили повреждения. В результате взрыва погибли 13 человек, еще 23 пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что на этой заправке ранее обнаружили нарушения, однако их устранили.