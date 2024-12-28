 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTok

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. 19 января истекает срок, когда приложение должно быть продано новому владельцу, иначе его запретят в США

Избранный президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны отсрочить запрет социальной сети TikTok на ее территории. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление юриста политика Джона Сауэра, которого тот предложил на пост генерального солиситора.

Трамп попросил судей отложить крайний срок, когда приложение должно быть продано новому владельцу (в противном случае оно будет запрещено в США). Сейчас он истекает 19 января. Инаугурация Трампа на пост президента США должна состояться на следующий день, 20 января.

В сопроводительном письме Сауэр отметил, что «президент Трамп не занимает никакой позиции по существу этого разбирательства».

«Вместо этого он с уважением призывает к тому, чтобы суд рассмотрел вопрос о приостановке сроков действия [положений] закона об отчуждении 19 января 2025 года в то время, когда он [суд] рассматривает дело по существу, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству», — сказано в документе.

В заявлении говорится, что Трамп «выступает против запрета TikTok в Соединенных Штатах на данном этапе». В нем указано, что избранный президент использует TikTok для общения с избирателями, а у его профиля в соцсети 14,7 млн подписчиков. Трамп считает эту платформу «уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания», сказано в документе.

Команда Трампа также обратила внимание, что действующий вице-президент США Камала Харрис, несмотря на намерение ее администрации запретить соцсеть в стране, использовала ее в рамках предвыборной кампании 2024 года, когда баллотировалась в президенты.

Tik Tok - сервис для создания и просмотра коротких вертикальных видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

В 2023 году власти США назвали TikTok китайским «троянским конем». Тогда в Агентстве национальной безопасности (АНБ) заявили, что «китайцы могут манипулировать данными», чтобы вызывать «разногласия» среди американского общества. Власти Китая могут использовать соцсеть для контроля данных о миллионах американских пользователей, что ставит под угрозу всю стратегию национальной безопасности США, говорил глава ФБР Кристофер Рэй.

В апреле президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в стране, если ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. Запрет соцсети также допустили в ЕС.

Во время первого срока Трампа в Белом доме обвинили TikTok в сборе личных данных пользователей и их передаче властям Китая. США сочли это угрозой национальной безопасности. WSJ писала, что видеосервис обходил меры защиты конфиденциальности, установленные Google, и отслеживал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android. Вместе с тем издание сообщало, что TikTok прекратил эту практику в ноябре 2019 года.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп TikTok США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия
Политика
️МВД предупредило о схеме «угона» iPhone под предлогом возврата TikTok
Общество
WSJ узнала о контактах главы TikTok с Маском перед приходом Трампа
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
AP узнало размер одного из последних пакетов помощи Украине при БайденеПолитика, 04:34
В Киеве с Аллеи городов-героев убрали упоминания Москвы и МинскаПолитика, 04:13
Два человека пострадали в белгородском селе из-за взрыва дронаПолитика, 03:59
Непомнящего оштрафовали на $200 за нарушение дресс-кодаСпорт, 03:47
В Воронежской области сбили более десяти дроновПолитика, 03:43
Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTokПолитика, 03:35
Захарова назвала причины, почему опасно слушать ЗеленскогоПолитика, 03:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории городаОбщество, 03:18
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 02:58
В Арамиле прогремел взрывОбщество, 02:53
Число бездомных в США достигло исторического максимумаПолитика, 02:30
В Николаеве и области прозвучали взрывыПолитика, 02:30
Фицо предупредил об огромной цене для Киева за «западную авантюру»Политика, 01:56
В Белом доме призвали вести переговоры по Украине с согласия ЗеленскогоПолитика, 01:53