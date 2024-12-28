Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTok

Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. 19 января истекает срок, когда приложение должно быть продано новому владельцу, иначе его запретят в США

Избранный президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны отсрочить запрет социальной сети TikTok на ее территории. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление юриста политика Джона Сауэра, которого тот предложил на пост генерального солиситора.

Трамп попросил судей отложить крайний срок, когда приложение должно быть продано новому владельцу (в противном случае оно будет запрещено в США). Сейчас он истекает 19 января. Инаугурация Трампа на пост президента США должна состояться на следующий день, 20 января.

В сопроводительном письме Сауэр отметил, что «президент Трамп не занимает никакой позиции по существу этого разбирательства».

«Вместо этого он с уважением призывает к тому, чтобы суд рассмотрел вопрос о приостановке сроков действия [положений] закона об отчуждении 19 января 2025 года в то время, когда он [суд] рассматривает дело по существу, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству», — сказано в документе.

В заявлении говорится, что Трамп «выступает против запрета TikTok в Соединенных Штатах на данном этапе». В нем указано, что избранный президент использует TikTok для общения с избирателями, а у его профиля в соцсети 14,7 млн подписчиков. Трамп считает эту платформу «уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания», сказано в документе.

Команда Трампа также обратила внимание, что действующий вице-президент США Камала Харрис, несмотря на намерение ее администрации запретить соцсеть в стране, использовала ее в рамках предвыборной кампании 2024 года, когда баллотировалась в президенты.

Tik Tok - сервис для создания и просмотра коротких вертикальных видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

В 2023 году власти США назвали TikTok китайским «троянским конем». Тогда в Агентстве национальной безопасности (АНБ) заявили, что «китайцы могут манипулировать данными», чтобы вызывать «разногласия» среди американского общества. Власти Китая могут использовать соцсеть для контроля данных о миллионах американских пользователей, что ставит под угрозу всю стратегию национальной безопасности США, говорил глава ФБР Кристофер Рэй.

В апреле президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в стране, если ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. Запрет соцсети также допустили в ЕС.

Во время первого срока Трампа в Белом доме обвинили TikTok в сборе личных данных пользователей и их передаче властям Китая. США сочли это угрозой национальной безопасности. WSJ писала, что видеосервис обходил меры защиты конфиденциальности, установленные Google, и отслеживал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android. Вместе с тем издание сообщало, что TikTok прекратил эту практику в ноябре 2019 года.