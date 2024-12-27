Прокуроры из Азербайджана прибыли в Грозный по делу о падении Embraer
Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана в Грозном вместе с российскими коллегами ведут следствие по факту авиакатастрофы в Актау, сообщила пресс-служба азербайджанского надзорного ведомства.
25 декабря близ аэропорта казахстанского города Актау разбился самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. При крушении погибли 38 из 67 человек.
В день, когда случилась авиакатастрофа, сотрудники Генпрокуратуры отправились для расследования в Актау, чтобы проводить необходимые мероприятия на месте происшествия.
Управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщало, что на борту «взорвался баллон». В Azerbaijan Airlines и Росавиации назвали предварительной причиной катастрофы столкновение с птицами.
Однако спустя сутки после катастрофы в телеграм-каналах стала распространяться запись, на которой в хвостовой части воздушного судна видны многочисленные отверстия, в том числе небольшого диаметра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, мог ли самолет быть обстрелян, призвал дождаться окончания расследования.
Из-за густого тумана в столице Чечни рейс сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. И там он два раза пытался зайти на посадку.
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