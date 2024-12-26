Власти сообщили об опознании девяти тел погибших в авиакатастрофе в Актау

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

В казахстанском Актау опознали девять жертв крушения самолета Баку — Грозный, в том числе двоих россиян. Об этом РБК сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана.

Также опознаны четыре гражданина Азербайджана и три гражданина Казахстана, рассказал собеседник РБК.

По словам главы Минтранса Казахстана Марата Карабаева, в авиакатастрофе погибли 38 из летевших на самолете 67 человек. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана. Баку опубликовал список 25 погибших граждан Азербайджана.



Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, не смог приземлиться в чеченской столице: рейс не приняли из-за тумана и перенаправили в Махачкалу. По сообщению Росавиации, из-за столкновения со стаей птиц командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау.

Управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщило, что на борту «взорвался баллон». Издание Orda.kz со ссылкой на очевидцев писало, что это был кислородный баллон.