Минтранс Казахстана сообщил о двух попытках посадки разбившегося Embraer

При попытках зайти на посадку «наблюдались хаотичные изменения высоты судна», после чего самолет отклонился в сторону береговой линии, сказал министр Карабаев. Затем связь с ним была потеряна и лайнер столкнулся с землей

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Экипаж разбившегося в Казахстане самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines предпринял две попытки зайти на посадку в аэропорту Актау, заявил министр транспорта республики Марат Карабаев, его слова приводит Tengrinews.

«Экипаж предпринял две попытки захода на ВПП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна. Затем воздушное судно отклонилось в сторону береговой линии. В 11:28 связь с экипажем была потеряна, после чего воздушное судно столкнулось с землей», — пояснил Карабаев. Он уточнил, что были включены огни взлетно-посадочной полосы.

Самолет летел из Баку в Грозный. Из-за густого тумана в столице Чечни его сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал «чрезвычайная ситуация» и запросил экстренную посадку.

Вице-премьер Канат Бозумбаев накануне сообщил, что лайнер зашел в воздушное пространство страны в 11:02 (9:02 мск), но в 11:28 связь с ним оборвалась, а в 11:37 он столкнулся с землей. Вице-министр транспорта, глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев рассказал, что самолет сделал два виража, на третьем он столкнулся с землей. На данный момент оба черных ящика найдены.

По версии Росавиации, из-за столкновения со стаей птиц командир воздушного судна решил уйти на запасной аэродром в Актау в Казахстане.

При крушении погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту, в том числе два члена экипажа. 29 человек выжили, включая троих членов экипажа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.