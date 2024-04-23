Прозоров после покушения на него вернулся к работе

Экс-полковник СБУ вернулся к работе после покушения на его жизнь

Василий Прозоров (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, машину которого взорвали на севере Москвы, сообщил о возвращении на работу после покушения.

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что выписался из больницы и работает в полноценном режиме, готовя новые расследования. Прозоров, в частности, ведет телеграм-канал UKR Leaks.

12 апреля днем во дворе дома на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. На снимках с места происшествия заметно, что у автомобиля от взрыва повреждено днище.

Оперативники задержали трех фигурантов дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова. Он сам сразу заявил, что он в порядке: «Я жив, здоров; руки, ноги — все работает».

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Прозоров ранее рассказывал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами.