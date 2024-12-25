Захарова: МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиян

МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиян

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Для оказания помощи гражданам России, пострадавшим в авиакатастрофе в вблизи города Актау, в Казахстан направлены российские дипломаты.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что специалисты уже работают на месте, занимаясь уточнением данных и организацией необходимой поддержки выжившим россиянам.

«Наши дипломаты уже командированы в Актау, чтобы оказать помощь соотечественникам и собрать актуальную информацию», — заявила Захарова на брифинге.

«МИД России находится в постоянном контакте с российскими ведомствами, а также с представителями властей Казахстана и Азербайджана», — добавила дипломат.

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года в Казахстане, недалеко от населенного пункта Актау. Самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение, развалился на части и загорелся. На борту самолета находились 67 человек. МЧС Казахстана сообщило о 29 выживших, из них двое детей 11 и 16 лет (по состоянию на 16.20 25 декабря 2024 года). Всего на борту находилось 16 россиян.

По предварительным данным, причиной крушения самолета, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало столкновение со стаей птиц, сообщили в Azerbaijan Airlines.