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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиян

Захарова: МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиян
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Для оказания помощи гражданам России, пострадавшим в авиакатастрофе в вблизи города Актау, в Казахстан направлены российские дипломаты.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что специалисты уже работают на месте, занимаясь уточнением данных и организацией необходимой поддержки выжившим россиянам.

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Фото:Global Look Press

«Наши дипломаты уже командированы в Актау, чтобы оказать помощь соотечественникам и собрать актуальную информацию», — заявила Захарова на брифинге.

«МИД России находится в постоянном контакте с российскими ведомствами, а также с представителями властей Казахстана и Азербайджана», — добавила дипломат.

Путин сообщил о вылете самолета МЧС на место крушения Embraer под Актау
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Фото:Азамат Сарсенбаев / Reuters

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года в Казахстане, недалеко от населенного пункта Актау. Самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение, развалился на части и загорелся. На борту самолета находились 67 человек. МЧС Казахстана сообщило о 29 выживших, из них двое детей 11 и 16 лет (по состоянию на 16.20 25 декабря 2024 года). Всего на борту находилось 16 россиян.

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По предварительным данным, причиной крушения самолета, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало столкновение со стаей птиц, сообщили в Azerbaijan Airlines.

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Актау Казахстан авиакатастрофа Чечня Азербайджан Azerbaijan Airlines Embraer
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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