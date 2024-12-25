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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Путин сообщил о вылете самолета МЧС на место крушения Embraer под Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Самолет МЧС России с медиками и специальным оборудованием на борту готов к вылету к месту падения азербайджанского Embraer около Актау в Казахстане. Об этом президент России Владимир Путин заявил на открытии неформальной встречи глав государств — участников СНГ.

«По согласованию с президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым] в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту», — сказал он.

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

В управлении здравоохранения Мангистауской области также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Выжили, по информации прокуратуры Азербайджана, 32 человека из 69.

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Место крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines&nbsp;недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года

В аэропорту Грозного перенаправили самолет в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана. В Azerbaijan Airlines называли предварительной причиной авиакатастрофы столкновение судна с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

Уголовные дела о нарушении правил безопасности завели Россия, Азербайджан и Казахстан после авиакатастрофы в Актау. В Баку также возбудили дело о халатности. На борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян.

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Теги
Владимир Путин Казахстан авиакатастрофа МЧС
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