Родственники рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

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Родственники выживших пассажиров рейса Баку — Грозный, который утром 25 декабря потерпел крушение около казахстанского города Актау, рассказали РБК о самочувствии пострадавших.

«Все нормально. Нормально, нормально чувствует себя. <…> В Азербайджане похоронили отца его. Потом он сегодня улетел в Грозный и оттуда в Осетию, на работу, чтобы быть на работе. И вот это произошло, вот это все. Он улетел туда, чтобы пойти на работу», — сказал РБК брат пассажира Заура Мамедова. Он уточнил, что сейчас Заур находится в больнице.

«Она выходила на связь. Жива, в сознании. Все нормально, более-менее нормально. Какие последствия будут, я, конечно, не знаю. Сама разговаривает, общается, в здравом уме, то есть нормально. Сказала, что у нее на лице порезы и на ноге. В рубашке родился человек. Очень повезло, господи», — сообщила РБК мать Кристины Евстигнеевой Нина.

Брат Рамина Агаева Эмин сообщил РБК, что на данный момент у него нет связи с родственником. Он уточнил, что Рамина ошибочно назвали гражданином Кыргызстана. «Он просто к матери летел. И обратно», — добавил брат. Он уточнил, что Рамин работает бортпроводником, на борту летел как пассажир.

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в авиакатастрофе выжили 32 человека. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

В управлении здравоохранения Мангистауской области также уточнили, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.