 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Родственники рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Родственники выживших пассажиров рейса Баку — Грозный, который утром 25 декабря потерпел крушение около казахстанского города Актау, рассказали РБК о самочувствии пострадавших.

«Все нормально. Нормально, нормально чувствует себя. <…> В Азербайджане похоронили отца его. Потом он сегодня улетел в Грозный и оттуда в Осетию, на работу, чтобы быть на работе. И вот это произошло, вот это все. Он улетел туда, чтобы пойти на работу», — сказал РБК брат пассажира Заура Мамедова. Он уточнил, что сейчас Заур находится в больнице.

«Она выходила на связь. Жива, в сознании. Все нормально, более-менее нормально. Какие последствия будут, я, конечно, не знаю. Сама разговаривает, общается, в здравом уме, то есть нормально. Сказала, что у нее на лице порезы и на ноге. В рубашке родился человек. Очень повезло, господи», — сообщила РБК мать Кристины Евстигнеевой Нина.

Брат Рамина Агаева Эмин сообщил РБК, что на данный момент у него нет связи с родственником. Он уточнил, что Рамина ошибочно назвали гражданином Кыргызстана. «Он просто к матери летел. И обратно», — добавил брат. Он уточнил, что Рамин работает бортпроводником, на борту летел как пассажир.

В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после крушения самолета
Общество
Фото:Азамат Сарсенбаев / Reuters

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в авиакатастрофе выжили 32 человека. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

В управлении здравоохранения Мангистауской области также уточнили, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Иван Сало
Казахстан Актау авиакатастрофа новости
Материалы по теме
Прокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших в авиакатастрофе
Общество
Алиев прервал визит в Россию из-за авиакатастрофы в Актау
Общество
В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиляПолитика, 16:51
МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиянОбщество, 16:42
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 16:42
Памфилова предупредила коллег об украинских петардах со взрывчаткойОбщество, 16:37
Сбежавших в Нижнем Тагиле осужденных задержалиОбщество, 16:36
Роднина прокомментировала жалобу Украины на допуск российских фигуристовСпорт, 16:36
Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемииПолитика, 16:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мосбиржа 27 января запустит утреннюю сессию на фондовом и срочном рынкахИнвестиции, 16:28
Лавров увидел в словах Зеленского о трех буквах смысл саммита по УкраинеПолитика, 16:22
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 16:19
Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строяТехнологии и медиа, 16:18
Лавров заявил, что США приветствовали назначение нового посла РоссииПолитика, 16:17
Как девелопер Forma превращает «Южный порт» в новую точку притяженияСтиль, 16:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:14