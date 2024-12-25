Авиакомпания назвала падение самолета под Актау «аварийной посадкой»

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Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, совершил «аварийную посадку» в 3 км от казахстанского аэропорта Актау, сообщает авиакомпания AZAL (Azerbaijan Airlines).

На кадрах с места падения видно, что лайнер развалился как минимум на две части. Тем не менее, в катастрофе есть выжившие. В Минтрансе Казахстана уточнили, что в самолете в момент катастрофы были 62 пассажира и пять членов экипажа.

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