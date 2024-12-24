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Военная операция на Украине ,  
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Прокурор попросил Лазаревой 6,5 лет заочно по делу о терроризме

Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Прокурор попросил суд назначить телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом в список иноагентов) заочно шесть с половиной лет колонии по делу об оправдании терроризма.

«Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной <…>, назначить ей наказание в виде шести лет шести месяцев в колонии общего режима», — сказал прокурор в зале суда.

На Татьяну Лазареву завели уголовное дело об оправдании терроризма
Политика
Татьяна Лазарева

В июне депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал скан дела, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Баранов проинформировал Альшевского о проверке высказываний Лазаревой относительно ударов беспилотников по объектам в России. Ведомство сделало вывод, что в комментариях журналистки «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Полиция завела уголовное дело по ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В июле Лазареву заочно арестовали. Ранее телеведущая была объявлена в розыск по уголовному делу о дискредитации российской армии (ст. 280.3 Уголовного кодекса). 

Лазарева в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В июле того же года ее внесли в список иноагентов.

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Теги
Татьяна Лазарева оправдание терроризма прокуратура суд
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