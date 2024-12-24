Минфин отказался от идеи льготной ипотеки для участников спецоперации
Минфин не поддержал идею предоставить участникам военной операции на Украине возможность оформлять льготную ипотеку со ставкой 2% годовых, следует из ответа на инициативу замминистра финансов Ивана Чебескова, который приводит «РИА Новости».
«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в нем.
Также в документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы привели к диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. А реализация все большего их количества и расширение условий ипотеки приведет к тому, что программа станет массовым продуктом. При этом инициатива требует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Предложение о внедрении льготной ипотеки в Минфин направили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главу с председателем комитета Сергеем Пахомовым.
По словам одного из авторов программы, запредседателя комитета Госдумы Сергея Колунова, инициатива затронула бы более 700 тыс. участников специальной военной операции и принесла бы более 1 тлн руб. в экономику страны.
В конце апреля 2024 года по поручению президента Владимира Путина была расширена программа льготной ипотеки для жителей Донбасса и участников спецоперации.
Согласно условиям, некоторые категории жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей могут оформить ипотеку на вторичное жилье под 2%. Под программу попали, в частности, участники и ветераны военной операции.
Льготная ипотечная программа на таких условиях будет доступна до 30 апреля 2025 года.
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