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Военная операция на Украине ,  
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Минфин отказался от идеи льготной ипотеки для участников спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине

Минфин не поддержал идею предоставить участникам военной операции на Украине возможность оформлять льготную ипотеку со ставкой 2% годовых, следует из ответа на инициативу замминистра финансов Ивана Чебескова, который приводит «РИА Новости».

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в нем.

Также в документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы привели к диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. А реализация все большего их количества и расширение условий ипотеки приведет к тому, что программа станет массовым продуктом. При этом инициатива требует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Предложение о внедрении льготной ипотеки в Минфин направили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главу с председателем комитета Сергеем Пахомовым.

По словам одного из авторов программы, запредседателя комитета Госдумы Сергея Колунова, инициатива затронула бы более 700 тыс. участников специальной военной операции и принесла бы более 1 тлн руб. в экономику страны.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В конце апреля 2024 года по поручению президента Владимира Путина была расширена программа льготной ипотеки для жителей Донбасса и участников спецоперации.

Согласно условиям, некоторые категории жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей могут оформить ипотеку на вторичное жилье под 2%. Под программу попали, в частности, участники и ветераны военной операции.

Льготная ипотечная программа на таких условиях будет доступна до 30 апреля 2025 года.

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Минфин льготная ипотека Военная операция на Украине
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