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Военная операция на Украине ,  
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Для жителей Донбасса и участников спецоперации расширили льготную ипотеку

Для жителей Донбасса и участников спецоперации расширили льготную ипотеку под 2%
Сюжет
Военная операция на Украине
Лишившиеся дома жители Белгородской области, а также участники военной операции и чиновники с новых территорий смогут взять льготную ипотеку на вторичку со ставкой 2%, программа будет действовать год
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Некоторые категории жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей смогут оформить ипотеку на вторичное жилье под 2%. Такое решение 22 апреля приняло правительство, исполняя поручение президента, сообщили в пресс-службе Минфина РБК.

Под программу попадут участники и ветераны военной операции, а также чиновники из «отдельных федеральных органов власти», сотрудники социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта с новых территорий. Им разрешать приобрести жилье по ставке 2% на вторичном рынке.

Жители Белгородской области, чье жилое помещение признано непригодным для проживания в результате обстрелов «со стороны сопредельного государства», тоже смогут купить жилье по ставке 2% — как на первичном рынке, так и квартиры на вторичном рынке.

Льготная ипотечная программа на таких условиях будет доступна еще год — до 30 апреля 2025 года.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Поручение о распространении льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичный рынок президент Владимир Путин дал в середине февраля.

Возможность взять льготную ипотеку под 2% на новых территориях существует с января 2023 года. По такой ставке предлагается брать кредиты на покупку или строительство жилья на сумму до 6 млн руб. с первым взносом от 10% стоимости недвижимости.

Эксперты отмечали, что программа несет в себе значительные риски для кредиторов. «Для банков возникают колоссальные риски невозврата выданных ипотечных кредитов. Для заемщиков тоже возникают риски, внеся первоначальный взнос, остаться без жилья и с долгами. Для инвесторов и застройщиков очень высокий риск получения больших убытков. А для страховых компаний — большой риск массового наступления страховых случаев», — указывал адвокат КА «Адвокат Премиум» Леонид Ковалев.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Широкие программы господдержки ипотеки вызывают критику ряда экономистов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывала завершить безадресную льготную ипотеку летом и больше к ней не возвращаться. Вместе с тем, по ее словам, ипотека с господдержкой должна распространяться на людей, которым нужна помощь в финансировании покупки жилья, исходя из общих социально-экономических целей или в рамках программ развития отдельных регионов.

ЦБ прошлой осенью указывал: во втором квартале 71,1% от общего объема выданной ипотеки пришлось на заемщиков, которые уже тратят свыше половины своих доходов на обслуживание кредитов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Ипотека Херсонская область Запорожская область ДНР ЛНР Донбасс льготная ипотека
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