Силуанов пообещал, что лимитов по семейной ипотеке не будет

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В следующем году власти постараются не допускать исчерпания лимитов по семейной ипотеке, заявил министр финансов Антон Силуанов журналисту Павлу Зарубину.

Лимиты — техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках льготной ипотечной программы. Государство выделяет средства на покрытие разницы между льготной и рыночной ставками по кредиту, и если этих средств недостаточно, происходят исчерпание лимитов и приостановка выдачи семейной ипотеки.

Силуанов отметил, что в этом году наблюдался большой разрыв между льготной ставкой 6% и рыночной, которая, по его словам, может быть и 26%. Из-за этого Минфину пришлось искать дополнительные средства, «деньги в бюджете закончились», потому был период, когда банки приостанавливали выдачу льготной ипотеки. Но теперь финансирование банкам выделено.

«В следующем году будем предпринимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по «семейке» будут в полном объеме», — сказал Силуанов, добавив, что это не будет зависеть от ключевой ставки.

Проблема лимитов по льготной ипотеке была поднята на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 19 декабря. Он тогда заявил, что «никаких лимитов со стороны государства быть не должно» и правительству поручено не допустить подобных трудностей.

На следующий день глава государства предложил расширить семейную ипотеку, которая действует только при покупке жилья в новостройках, на вторичный рынок в регионах, где почти не строятся новые дома.